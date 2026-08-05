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НовостиЗвезды5 августа 2026 6:16

Воронежец Иван Негробов получил почетное звание «Заслуженный артист РФ»

Артиста балета отметил президент России Владимир Путин
Алексей СЕРГУНИН
Иван Негробов. Фото с сайта театра.

Иван Негробов. Фото с сайта театра.

В Воронеже артист балета Иван Негробов получил почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Соответствующий указ подписал Президент России, документ опубликован 4 августа.

Иван удостоен звания за большие заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу на сцене.

Иван Негробов в 2011 году окончил с отличием Воронежское хореографическое училище и сразу же был принят в труппу Воронежского государственного театра оперы и балета. С 2015 года является ведущим солистом театра. В 2022 году он стал лауреатом премии «Браво» за роль Солора в балете «Баядерка».

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