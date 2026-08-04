Суд взыскал 350 тысяч с владельца счета, на который обманом перевел деньги воронежец

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Суд в Россоши Воронежской области удовлетворил иск прокурора в интересах местного жителя, который перевел по указанию мошенников деньги на неизвестный счет. С его владельца взыскали 350 тысяч рублей в качестве неосновательного обогащения. об этом 4 августа рассказали в суде.

Как следует из материалов дела, в марте 2025 года неизвестные обманом вынудили россошанца перевести деньги на банковский счет, номер которого продиктовали ему по телефону. Потерпевший действовал под влиянием мошенников и не знал, что счет оформлен на мужчину, с которым не знаком.

Основанием для иска в суд стало уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). В ходе расследования установили, на какой счет перевели деньги. Прокуратура сочла полученную им сумму неосновательным обогащением и обратилась в суд. А тот удовлетворил требования.