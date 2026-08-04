139 тысяч работающих пенсионеров Воронежской области получили перерасчет пенсий

Фото из архива КП

Отделение Социального фонда России (СФР) по Воронежской области 1 августа произвело беззаявительный перерасчет страховых пенсий для 139 тысяч работающих пенсионеров. Об этом сообщили в структуре.

Корректировка коснулась всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в 2025 году работодатели уплачивали страховые взносы. Также выплаты были увеличены получателям пенсии по потере кормильца — в случаях, когда на лицевой счет умершего, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные при первоначальном назначении выплат.

В отличие от традиционной индексации августовский перерасчет напрямую зависит от уровня зарплаты получателя. Чем она выше, тем больше будет прибавка. При этом максимальная величина повышения ограничена тремя пенсионными коэффициентами. Узнать количество накопленных коэффициентов можно из выписки из лицевого счета — ее можно запросить через личный кабинет на портале Госуслуг.

Перерасчет был произведен автоматически. Пенсионерам не требовалось подавать заявления или обращаться в отделения. Средства перечислят по стандартному графику.

При возникновении вопросов жители региона могут обратиться в единый контакт центр по бесплатному номеру 8 800 100 0001. Режим работы региональной линии: понедельник–четверг — с 09:00 до 18:00, пятница — с 09:00 до 16:45.