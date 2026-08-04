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НовостиОбщество4 августа 2026 16:02

После вмешательства прокуратуры ребенку инвалиду в Воронежской области предоставили земельный участок

Семья шесть лет стояла в очереди на получение земли для строительства дома
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Каширском районе Воронежской области после вмешательства прокуратуры семье, воспитывающей ребенка инвалида, предоставили в собственность земельный участок в тысячу квадратных метров. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 4 августа.

Ранее была проведена проверка по обращению 59 летней Натальи Седовой. Женщина вместе с мужем воспитывает ребенка инвалида. С 2020 года семья состояла на учете как имеющая право на бесплатное получение земли для индивидуального жилищного строительства. Однако на протяжении шести лет участок так и не был предоставлен.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона. В результате принятых мер семье заявительницы выделили землю в собственность. Участок предназначен для строительства жилого дома.