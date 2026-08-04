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НовостиПроисшествия4 августа 2026 14:33

Под Воронежем сельчанин зарезал спящего знакомого и получил 6 лет колонии

Мужчины поссорились во время телефонного разговора
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Воронежской области вынесли приговор по делу об убийстве: 58 летний житель Новоусманского района признан виновным и осужден к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом 4 августа рассказали в СУ СКР по региону.

Там пояснили, что преступление было совершено в феврале 2026 года. По данным следствия, между обвиняемым и потерпевшим конфликт во время телефонного разговора. На фоне личных неприязненных отношений пьяный фигурант вооружился ножом, пришел в дом к знакомому и нанес ему удар в область грудной клетки. В этот момент потерпевший спал. От полученных травм он скончался на месте.

Суд счел доказательства достаточными и признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).