В Воронежских Лисках дома у горожанина нашли 1,2 килограмма марихуаны

Фото - ГУ МВД по региону

В Лисках Воронежской области полицейские задержали местного жителя по подозрению в незаконном хранении крупной партии наркотиков. Подробности 4 августа рассказали в ГУ МВД по региону.

Как оказалось, сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о том, что 44 летний мужчина, который уже был судим за аналогичные преступления, хранит у себя запрещенные вещества. В его доме на улице Алексея Толстого провели обыск. Полицейские обнаружили связку засушенных растений и бумажный сверток с измельченной массой. Экспертиза показала, что это конопля весом 1214,82 грамма и марихуана — 4,68 грамма.

Задержанный признался, что сорвал дикорастущие кусты на окраине города и заготовил их для личного потребления.

Следственным отделом ОМВД по Лискинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.