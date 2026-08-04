Воронежским роботам-доставщикам разрешат подниматься в лифтах и уезжать с места ДТП

В Воронежской области и еще в 34 регионах России планируют эксперимент с роботами доставщиками. Об этом рассказали в Министерстве промышленности и транспорта региона 4 августа.

Проект экспериментально правового режима (ЭПР), разработанный совместно Минтрансом, Минэкономики, МВД и ФСО, уже передан на рассмотрение в Правительство РФ. Если его утвердят, роботы курьеры получат права и техтребования — и фактически станут участниками дорожного движения.

В рамках эксперимента роботам разрешат:

Заезжать в здания и пользоваться пассажирскими лифтами. Это позволит доставлять заказы буквально «до двери» — прямо до квартиры или офиса, без необходимости оставлять посылку у подъезда.

Уезжать с места незначительного ДТП. Если столкновение было мелким, обошлось без травм и серьезных повреждений, а у участников нет взаимных претензий, оформлять документы не потребуется: стороны смогут спокойно разъехаться.

Технические нормы и правила движения

Чтобы обеспечить безопасность пешеходов и других участников движения, для роботов установят строгие технические требования:

Маршрут — только по широким тротуарам. Ширина пешеходной зоны должна быть не менее 1 метра.

Максимальная скорость — 25 км/ч. Такой лимит позволит роботу быстро выполнять заказы, оставаясь при этом безопасным для окружающих.

Особые правила на пешеходных переходах. Перед нерегулируемым переходом скорость робота должна снижаться до 6 км/ч, а пешеходов он обязан пропускать безоговорочно.

Эксперимент рассчитан на три года. За это время планируется существенно нарастить парк роботов доставщиков — до 12 тысяч единиц по всем регионам, где будет действовать ЭПР.