Под масштабное ограничение холодной воды попали поселки и жилые комплексы под Воронежем

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Ранее мэр Сергей Петрин сообщал, что 7 августа с 22:00 до 9:00 9 августа холодную воду отключат в Коминтерновском, Ленинском и Советском районах в связи с ремонтом аварийного водовода и подготовкой сетей к зиме. В РВК-Воронеж уточнили, что речь идет о комплексной модернизации водоподъемной станции №11, которая снабжает водой несколько районов правого берега.

Помимо трех основных районов, ограничения затронут часть Центрального района — микрорайоны Ветряк, Лесная поляна 1, 2, 3, а также улицы Козо-Полянского, Летчика Филиппова, Ломоносова, Загоровского, Шишкова, Хользунова и четную сторону Московского проспекта. В Рамонском районе без воды останутся поселок Солнечный, микрорайон Рождественский, хутор Ветряк, ЖК «Счастье», ЖК «Финский квартал», улицы Проселочная, Генерала Черткова и Кленовая.

Специалисты переключат новый напорный водовод диаметром 1000 мм и длиной 3,5 км, заменят несколько крупных задвижек (от 400 до 1000 мм), проведут ревизию запорно-регулирующей арматуры на насосах, а также заменят аварийные участки на старых трубах того же диаметра. Кроме того, завершат реконструкцию водовода диаметром 500 мм по улице Острогожской — его протяженность 3 км. Эти работы решили совместить, чтобы в будущем сократить количество отключений.

На объектах будут работать почти 100 человек и более 30 единиц техники. Ремонт решили провести именно сейчас, пока большинство школ и детсадов закрыты, чтобы к началу учебного года и отопительного сезона система уже работала.

Водоканал просит жителей заранее запастись водой и напоминает: после включения вода будет поступать в дома постепенно — на верхних этажах позже, чем на нижних.

Телефоны горячих линий, как ранее обещал мэр, опубликуют на сайте мэрии и в городских пабликах.