Девушка пырнула ножом 21-летнего студента из-за ревности в Воронеже

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В Воронеже полицейские задержали 19 летнюю девушку, которая пырнула ножом своего 21-летнего возлюбленного. Инцидент произошел в квартире на улице Загоровского.

Как сообщили в ГУ МВД по региону 4 августа, в отдел полиции № 6 поступило сообщение из больницы: туда был доставлен 21 летний студент с колото резаным ранением. В ходе проверки полицейские установили обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, причиной конфликта стала ревность. Девушка обнаружила в телефоне молодого человека переписку с другой женщиной, из за чего между парой вспыхнула ссора. В разгар конфликта подозреваемая схватила кухонный нож и ударила им своего сожителя. После этого сама вызвала скорую помощь.

На место прибыли сотрудники полиции и задержали девушку. Ранее она не имела судимостей. В отделе полиции горожанка призналась в содеянном.

Следственные органы возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. За данное преступление законом предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.