Сотрудники ДПС помогли водителю с заглохшим авто в воронежских Семилуках

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В городе Семилуки сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителю, попавшему в сложную ситуацию на дороге. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 4 августа

Накануне, примерно в 14:00, у дома №13 по улице Щеголевой в ходе патрулирования инспекторы Юрий Баркалов и Борис Дрынов заметили автомобиль «Great Wall», стоявший на обочине с включённой аварийной сигнализацией. Они подъехали и выяснили, что случилось.

За рулем находился житель Воронежа, который вместе с женой и несовершеннолетним сыном направлялся из областного центра в село Землянск Семилукского района. По словам мужчины, машина внезапно заглохла и больше не заводилась.

Инспекторы осмотрели транспортное средство и предположили, что причиной поломки стал неисправный двигатель. Чтобы исключить риск аварийных ситуаций, они оперативно вызвали эвакуатор для транспортировки автомобиля к месту ремонта.

Благодаря своевременной реакции сотрудников ДПС удалось избежать возможных опасных последствий — машина не создавала помех движению и не угрожала безопасности других участников дорожного движения. Водитель искренне поблагодарил инспекторов за оказанную помощь.

В Госавтоинспекции напоминают: если на дороге случилась непредвиденная ситуация — будь то поломка автомобиля, ДТП или иные обстоятельства, — нужно сразу звонить по единому номеру «112». Также можно обратиться за поддержкой к ближайшему экипажу ДПС.