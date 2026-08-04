Предприниматель из Воронежа без лицензии проводил прогулки на трамвайчике по водохранилищу

Фото из архива КП

Воронежская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об эксплуатации внутреннего водного транспорта и выявила нарушение. Об итогах в надзорном ведомстве рассказали 4 августа.

Так, предприниматель организовал платные прогулки на речном трамвайчике по акватории Воронежского водохранилища. При этом у него не было необходимой лицензии на осуществление такой деятельности.

В отношении бизнесмена прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии). По решению мирового судьи предпринимателю назначено предупреждение. На данный момент постановление в законную силу не вступило.

После вмешательства прокуратуры нарушение было устранено — предприниматель оформил и получил требуемую лицензию.