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НовостиОбщество4 августа 2026 11:52

Предприниматель из Воронежа без лицензии проводил прогулки на трамвайчике по водохранилищу

Транспортная прокуратура выявила незаконную организацию платных услуг
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Воронежская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об эксплуатации внутреннего водного транспорта и выявила нарушение. Об итогах в надзорном ведомстве рассказали 4 августа.

Так, предприниматель организовал платные прогулки на речном трамвайчике по акватории Воронежского водохранилища. При этом у него не было необходимой лицензии на осуществление такой деятельности.

В отношении бизнесмена прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии). По решению мирового судьи предпринимателю назначено предупреждение. На данный момент постановление в законную силу не вступило.

После вмешательства прокуратуры нарушение было устранено — предприниматель оформил и получил требуемую лицензию.