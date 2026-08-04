В трех дворах Ленинского района Воронежа завершается благоустройство

Фото управы Ленинского района

В Ленинском районе Воронежа продолжается благоустройство дворов. Подрядчик уже практически завершил работы на придомовых территориях на улицах Краснознамённая, 119 и 131, Челюскинцев, 88 и К. Либкнехта, 35. Здесь заменили асфальт, установили малые архитектурные формы, смонтировали наружное освещение. Теперь эти дворы не только выглядят аккуратнее, но и стали комфортнее для повседневного использования: здесь удобно гулять, передвигаться на велосипеде или с коляской, а в тёмное время суток территория хорошо освещена.

Продолжается благоустройство на улице Черняховского, 1 и 40 лет Октября, 12. Здесь рабочие готовят основания для асфальтирования, что обеспечит долговечность и качество будущего покрытия.

В управе Ленинского района отмечают, что создание комфортной городской среды — один из главных приоритетов в их работе. Именно поэтому реновация дворовых территорий остаётся в центре внимания. Реализуются эти важные проекты в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж».

В этом году на благоустройство дворов в Ленинском районе из городского бюджета выделено более 25 миллионов рублей. На эти средства планируется привести в порядок 9 дворовых территорий многоквартирных домов. При планировании учитываются пожелания местных жителей. Работы делятся на два блока: стандартное и дополнительное благоустройство. В стандартный перечень, который финансируется из бюджета, входят наиболее востребованные и необходимые мероприятия: ремонт дворовых проездов, обновление системы освещения, установка скамеек и урн. Дополнительное благоустройство, включающее более масштабные или индивидуальные решения, реализуется при участии собственников — для этого требуется внесение платы.