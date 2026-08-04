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НовостиОбщество4 августа 2026 11:17

В Воронежском центральном парке очистили водоем

Обновили системы фильтрации и заменили лампы
Евгения ФРОЛОВА
Фото - мэрии Воронежа

Фото - мэрии Воронежа

В Воронежском Центральном парке завершили работы по поддержанию санитарного и эстетического состояния водоема около центральной аллеи. Мероприятия провели специалисты муниципального учреждения «ЭкоЦентр». Об этом рассказали в мэрии 4 августа.

В июле несколько дней рабочие поэтапно очищали водоем с применением техники. Чтобы не навредить обитателям, уровень воды предварительно понизили до предельно допустимого значения. Затем с бортов чаши аппаратом высокого давления смывали налет и зелень из водорослей.

Важной частью работ стала замена оборудования в зоне регенерации: специалисты установили 12 новых ультрафиолетовых ламп и 6 насосов для системы очистки воды.

Напомним, масштабная реконструкция водоема проводилась в 2021 году. Тогда в парке создали зоны регенерации с использованием природного камня, смонтировали систему фильтрации, скиммеры для очистки поверхности воды, насосы и фильтры, а также высадили водные растения — аир и осоку. Сейчас система работает комплексно: насосы перекачивают воду, она проходит через ультрафиолетовое излучение и аэрируется при прохождении через щебень, а растения дополнительно способствуют естественному очищению.

Администрация парка напоминает посетителям о правилах поведения: ловля рыбы и купание в водоеме запрещены, не рекомендуется кормить водоплавающих птиц.