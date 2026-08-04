В Воронеже мошенники рассылают организациям фейковые уведомления о проверках Роспотребнадзора

. Фото: телеграм-канал "Война с фейками. Воронежская область"..

В Воронежской области активизировались мошенники, которые под видом сотрудников Роспотребнадзора рассылают местным организациям фейковые письма о якобы проводимых внеплановых проверках юридических лиц. Об этом сообщили эксперты на канале «Война с фейками. Воронежская область» 4 августа.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что никаких подобных контрольных мероприятий не организует. Полученные организациями письма не имеют отношения к реальной работе надзорного органа и являются очередной уловкой злоумышленников, пытающихся ввести бизнес в заблуждение.

Как разъяснили в ведомстве, все законные проверки и профилактические мероприятия осуществляются строго в рамках Федерального закона № 248-ФЗ с соблюдением четкого регламента. Уведомления в обязательном порядке размещаются в личном кабинете на Едином портале госуслуг и дублируются на официальную электронную почту. Реквизиты письма обязательно содержат уникальный номер мероприятия, QR-код, а также актуальные адрес и контактные данные исполнителя.

Кроме того, в официальных уведомлениях никогда не выдвигается требования об оплате, так как все государственные контрольные мероприятия проводятся бесплатно.