В Воронеже в пятый раз меняют крепления разделительных полос для метробуса

Первые делиниаторы были установлены 24 июля для выделения полосы общественного транспорта Фото: телеграм-канал мэра Воронежа Сергея Петрина.

В Воронеже реализация пилотного проекта по внедрению метробуса столкнулась с техническими трудностями: крепления разделительных полос (делиниаторов) приходится менять уже в пятый раз. Об этом сообщил 4 августа мэр Сергей Петрин на еженедельном совещании в администрации города.

Первые делиниаторы были установлены 24 июля для выделения полосы общественного транспорта, однако на практике система показала уязвимости — часть водителей продолжает пересекать конструкции или двигаться в общем потоке машин. Мэр Сергей Петрин отметил, что окончательное техническое решение еще не найдено, в связи с чем профильным ведомствам поручено в течение этой недели выбрать оптимальный вариант крепления и возобновить прерванные работы.

По данным портала госзакупок, выделенные полосы на улице Плехановской и Московском проспекте должна устанавливать московская компания ООО «ДСС». Контракт заключили 8 апреля на сумму почти 267 миллионов рублей.

Параллельно с этим с 3 августа начался первый этап реорганизации остановок на участке от ВГУ до улицы Кольцовской, который продлится до 30 сентября. Из-за строительных работ временно изменилось расположение остановок «улица Фридриха Энгельса», «Дом Архитектора» и «Гостиница БРНО».

Комплексное преобразование городской среды также включает в себя демонтаж нестационарных торговых объектов на ряде остановок с предоставлением предпринимателям компенсационных мест, ликвидацию части парковочных мест в Ленинском и Центральном районах, а также перенос старых навесов на другие востребованные локации.

Непосредственно обустройством остановок занимается ООО «Дорожник» в рамках контракта стоимостью 154,4 миллиона рублей, рассчитанного до октября 2027 года.