Двое воронежских судей покинут посты

Фото из архива КП

В Квалификационной коллегии судей Воронежской области одобрили два заявления об отставке из четырех поданных. Об этом сообщили в ККС 4 августа.

Свои должности 5 октября покинут судья Нина Исакова и ее коллега Валерий Александров, которые работают в Железнодорожном районном суде Воронежа.

Нина Исакова была судьей с 2003 года, а с 2020-го занимала пост заместителя председателя суда. Валерий Александров работает в суде с 2000 года, его стаж превышает 25 лет.

Еще два заявления на этом заседании не рассмотрели. Речь идет о судье Коминтерновского райсуда Наталье Берлевой и мировом судье из Левобережного района Александре Барсукове. Причины в ККС не уточнили.