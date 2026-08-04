Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2026 10:24

Двое воронежских судей покинут посты

Их решения одобрила ККС
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Квалификационной коллегии судей Воронежской области одобрили два заявления об отставке из четырех поданных. Об этом сообщили в ККС 4 августа.

Свои должности 5 октября покинут судья Нина Исакова и ее коллега Валерий Александров, которые работают в Железнодорожном районном суде Воронежа.

Нина Исакова была судьей с 2003 года, а с 2020-го занимала пост заместителя председателя суда. Валерий Александров работает в суде с 2000 года, его стаж превышает 25 лет.

Еще два заявления на этом заседании не рассмотрели. Речь идет о судье Коминтерновского райсуда Наталье Берлевой и мировом судье из Левобережного района Александре Барсукове. Причины в ККС не уточнили.