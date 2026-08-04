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НовостиПроисшествия4 августа 2026 9:56

Под Воронежем заведующая магазином лишилась 1,4 миллиона из-за телефонных мошенников

Аферисты убедили женщину назвать СМС-код, запугали взломом личных данных и вынудили оформить кредиты
Анастасия АСТАШОВА
Находясь под сильным психологическим давлением, горожанка последовала указаниям аферистов

Находясь под сильным психологическим давлением, горожанка последовала указаниям аферистов

Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Борисоглебске 53-летняя заведующая магазином стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 1 410 820 рублей после общения с лжеоператором связи. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, неизвестный представился женщине сотрудником сотовой связи и под предлогом продления договора убедил потерпевшую продиктовать поступивший СМС-код.

Получив доступ к аккаунту женщины, злоумышленники сменили тактику и начали запугивать ее угрозами взлома личных данных и утечки конфиденциальной информации.

Находясь под сильным психологическим давлением, горожанка последовала указаниям аферистов и оформила два кредита. В период с 30 июля по 3 августа она совершила 9 переводов на подконтрольные мошенникам счета.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

За минувшие сутки от действий киберпреступников пострадало 8 граждан и еще у одного похищены денежные средства с банковской карты. Общий ущерб составил свыше 2 300 000 рублей.