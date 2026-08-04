Жители Воронежской области почти 1870 раз пострадали от укусов клещей с начала сезона

Фото из архива КП

По состоянию на 3 августа в медучреждения региона с жалобами на присасывание клещей обратились 1870 воронежцев. Об этом проинформировали в пресс-службе санитарного ведомства.

Статистика фиксирует тенденцию: за семь дней с 28 июля по 3 августа зафиксировано всего 44 подобных эпизода. Это в 1,5 раза реже, чем неделей ранее (тогда тревогу били 69 человек), и вдвое скромнее показателей двухнедельной давности, когда пациентов насчитывалось 86.

Параллельно с мониторингом специалисты усилили барьерную защиту зеленых зон. Противоклещевой обработке подверглись свыше 1,6 тысячи гектаров площадей для массового досуга граждан, а также порядка 454 гектаров на базах детского отдыха. Контрольные смывы показали: на этих объектах кровососущие отсутствуют.

Сотрудники ведомства обращают внимание горожан: лето не отменяет опасности в траве и лесополосах. В качестве индивидуальной защиты рекомендуется комбинировать химические репелленты с плотной одеждой, закрывающей открытые участки кожи. Если паразит все же впился, не стоит пытаться вытащить его самостоятельно — важно как можно скорее обратиться к медикам.