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НовостиПроисшествия4 августа 2026 8:20

В Воронеже задержали бездомного мужчину, подозреваемого в краже сумок из бара

По версии полиции, ранее судимый 65-летний мужчина проник в служебное помещение бара через окно
Анастасия АСТАШОВА
Общий ущерб, причиненный владелицам сумок, превысил 17 тысяч рублей

Общий ущерб, причиненный владелицам сумок, превысил 17 тысяч рублей

Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже полицейские задержали 65-летнего мужчину без определенного места жительства, подозреваемого в краже сумок с деньгами и личными вещами сотрудниц бара на проспекте Революции. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 4 августа.

По данным ведомства, мужчина проник в служебное помещение заведения через открытое окно на первом этаже, зашел в комнату отдыха персонала, забрал оставленные там сумки и скрылся. Общий ущерб, причиненный владелицам, превысил 17 тысяч рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого — им оказался ранее судимый за аналогичные преступления гражданин.

На допросе он признался, пояснив, что планировал потратить украденное на личные нужды.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.