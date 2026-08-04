Две жительницы Воронежской области пострадали при ударе БПЛА в Краснодарском крае

После удара по Архипо-Осиповке погибли семь человек, а порядка сорока местных жителей и отдыхающих получили травмы различной тяжести Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Две жительницы Воронежской области 56 и 47 лет пострадали в результате террористической атаки беспилотника на курортное село Архипо-Осиповка в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев 4 августа.

Накануне удар со стороны Украины привел к трагическим последствиям: в населенном пункте погибли семь человек, а порядка сорока местных жителей и отдыхающих получили травмы различной тяжести.

По словам главы региона, сейчас обе пострадавшие женщины из Воронежской области госпитализированы, им уже оказана вся необходимая медицинская помощь. Воронежские врачи находятся на постоянной связи с коллегами из Краснодарского края для контроля состояния здоровья пациенток.

— Выражаю глубокие соболезнования родным и близким тех, кто стал жертвами этого чудовищного теракта. Сил и стойкости — всем раненым, — добавил губернатор.