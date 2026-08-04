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НовостиОбщество4 августа 2026 6:46

4 августа на Нововоронежской АЭС пройдут учения с запуском сирен

Жителей просят не паниковать и сохранять спокойствие — тренировка продлится до 15:00
Анастасия АСТАШОВА
Сотрудники Нововоронежской АЭС просят жителей не паниковать, если будут слышны сирены

Сотрудники Нововоронежской АЭС просят жителей не паниковать, если будут слышны сирены

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 4 августа, с 09:00 до 15:00 на Нововоронежской АЭС проходят плановые учения. Во время тренировки специалисты задействуют локальную систему оповещения. В пресс-службе предприятия вечером 3 августа.

Сотрудники просят жителей не паниковать, если будут слышны сирены, и ничего не предпринимать — это учебная тренировка.

— Специалисты отрабатывают практические действия на случай различных ситуаций. Убедительная просьба незадействованному во время тренировки персоналу и населению города оставаться на рабочих местах, соблюдать спокойствие, — добавили специалисты.

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