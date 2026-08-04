В Воронеже умерла преподаватель истфака ВГУ Александра Асмус

На протяжении 35 лет Александра Андреевна преданно трудилась в ВГУ Фото: с сайта ВГУ.

29 июля на 90-м году жизни скончалась старший преподаватель исторического факультета Воронежского государственного университета Александра Андреевна Асмус. Прискорбную весть сообщили в пресс-службе ВГУ 30 июля.

На протяжении 35 лет Александра Андреевна преданно трудилась в ВГУ, отдавая свой яркий педагогический дар прежде всего слушателям подготовительного отделения. За годы профессиональной деятельности она обучила и воспитала не одно поколение студентов самых разных специальностей, искренне увлеченных историей.

Ее методические пособия для подготовительного отделения еще долгое время оставались базой для аналогичных разработок младших коллег. Коллектив исторического факультета подчеркнул, что Александру Андреевну всегда отличали исключительное трудолюбие, ответственное отношение к делу и глубокая доброжелательность к людям.