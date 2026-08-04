Ночью жителей четырех районов Воронежской области встревожили сирены

Прямую угрозу удара БПЛА объявляли в Кантемировском, Россошанском, Лискинском и Бобровском районах Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Режим опасности атаки беспилотников в Воронежской области, продолжавшийся почти сутки — 23 часа 19 минут, — отменили в 7:27 утра вторника, 4 августа. Он действовал с 8:08 утра понедельника. Об этом свидетельствуют сообщения губернатора Александра Гусева.

За время действия тревоги жителей четырех муниципалитетов региона встревожили ночные сирены. Прямую угрозу удара БПЛА объявляли сначала в 22:21 в Кантемировском районе, затем в 23:28 — в Россошанском, а в полночь — в Бобровском и Лискинском районах. Людей призывали укрыться в помещениях вдали от окон.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP, минувшей ночью дежурные силы ПВО сбили в небе над тремя районами области три БПЛА самолетного типа.

По данным Минобороны России, всего над страной за ночь сбили 320 БПЛА. Их перехватили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом и Крымом.