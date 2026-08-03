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НовостиОбщество3 августа 2026 17:03

Воронежская горэлектросеть незаконно сократила сотрудников

Прокуратура в суде потребовала восстановить уволенных
Ирина КАЗАНИНА

В прокуратуру Воронежа обратились сотрудники компании «Воронежская горэлектросеть», которые сообщили о нарушении их прав при проведении сокращения штата.

Надзорное ведомство выяснило, что решением совета директоров акционерного общества был издан приказ об изменении штатного расписания и упразднении ряда должностей. Однако работодатель вовремя не уведомил работников о сокращении штата, а уволенным гражданам не предложены все имеющиеся вакантные должности.

Прокуратура города внесла представление генеральному директору АО «Воронежская горэлектросеть» об устранении нарушений закона. На .юридическое лицо возбудили административное дело. Его рассмотрит трудовая инспекция.

Прокурор направил в суд требование о восстановлении уволенных сотрудников компании.