Шесть человек эвакуировали из горящей трехэтажки в воронежском селе

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Днем 3 августа в селе Митрофановка Кантемировского района Воронежской области в многоквартирном трехэтажном доме на улице Элеваторная загорелась одна из квартир.

В ГУ МЧС сообщили, что на третьем этаже в двухкомнатной квартире поврежден огнем матрас в комнате 3х4 метра. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали из трехэтажки шесть человек, в том числе одного – из горящей квартиры.

По оперативной информации, пострадавших нет. В ликвидации пожара принимали участие 10 спасателей и три единицы техники.