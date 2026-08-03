Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 августа 2026 16:19

Шесть человек эвакуировали из горящей трехэтажки в воронежском селе

В квартире загорелся матрас
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП».

Днем 3 августа в селе Митрофановка Кантемировского района Воронежской области в многоквартирном трехэтажном доме на улице Элеваторная загорелась одна из квартир.

В ГУ МЧС сообщили, что на третьем этаже в двухкомнатной квартире поврежден огнем матрас в комнате 3х4 метра. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали из трехэтажки шесть человек, в том числе одного – из горящей квартиры.

По оперативной информации, пострадавших нет. В ликвидации пожара принимали участие 10 спасателей и три единицы техники.