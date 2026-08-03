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НовостиОбщество3 августа 2026 14:57

Воронежские энергетики готовятся к аномальной жаре

Создан оперативный штаб, организовано дежурство 171 бригады
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП».

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни – 4,5 и 6 августа- в Воронежской области аномальную жару до +35! В такие периоды традиционно возрастает нагрузка на электросети. В связи с этим энергетики подготовились нести дежурство в особом режиме. К реагированию на внештатные ситуации в регионе подготовлена 171 бригада в составе 522 специалистов, а также 310 единиц спецтехники.

На особом контроле энергетиков будут находиться социальные объекты – больницы, детские учреждения, дома инвалидов, а также объекты критически важной инфраструктуры. На случай потребности их автономного электроснабжения подготовлены 37 передвижных резервных источников общей мощностью более 1,95 МВт. Создан оперативный штаб с круглосуточным отслеживанием изменений погоды.

Воронежцам напоминают, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи нельзя приближаться к ним или пытаться самостоятельно устранить повреждение. Необходимо сообщить о ЧП по телефону «Светлая линия» 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220 (круглосуточно и бесплатно).