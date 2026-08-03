В поле в Воронежской области загорелся комбайн

Фото ГУ МЧС по региону

В понедельник, 3 августа, в 14:48 в поле в районе хутора Новая Сотня Ольховатского района Воронежской области загорелся комбайн "Аркос". На место ЧП отправились пожарные, которые обнаружили возгорание в кабине уборочной техники. Общая площадь повреждения составила 2 квадратных метра.

По оперативной информации пострадавших в результате ЧП нет. Пожар ликвидировали в 15:08 с привлечением четырех спасателей и одной единицы техники.

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