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НовостиПроисшествия3 августа 2026 14:06

Воронежского налоговика будут судить за взятки на 1,1 миллиона

Сотрудник ФНС сливал знакомому конфиденциальные данные
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП».

Сотрудника налоговой службы Воронежской области уличили в получении взяток. По версии следствия, налоговик в период с июля 2021 по октябрь 2025-го передавал своему знакомому данные, относящиеся к налоговой тайне. Информация касалась финансовых операций конкретных организаций, их сделок, банковских реквизитов, поставщиков, покупателей и другого.

За оказанные услуги в качестве вознаграждения сотрудник налоговой получил больше 1,1 миллиона рублей.Теперь налоговику предстоит ответить в суде по двум статьям. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.