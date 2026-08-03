Воронежская область заняла 30 место в рейтинге качества российских дорог

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

В рейтинге состояния качества автомобильных дорог, который составили эксперты РИА Рейтинг, Воронежская область оказалась на 30 позиции из 85 регионов России. По оценкам источника, в регионе соответствуют нормативам 61,7% дорог общего пользования. Это показатель выше среднего по стране.

Критерию плотности дорожной сети с твёрдым покрытием в Воронежской области соответствует 471 километр на каждую тысячу квадратных километров территории, что свидетельствует довольно развитой инфраструктуре.

Первое место рейтинга, ожидаемо, заняла Москва со 100% результатом. Второе заняла Челябинская область, где нормативам соответствует 84,6% дорог.