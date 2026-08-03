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НовостиСпорт3 августа 2026 13:00

Серебро из Абу-Даби везет в Воронеж Прохор Саласин

В столице ОАЭ стартовал международный форум по джиу-джитсу
Алексей СЕРГУНИН
Прохор Саласин. Фото пресс-службы управления физической культуры и спорта Воронежа.

Прохор Саласин. Фото пресс-службы управления физической культуры и спорта Воронежа.

На «Мубадала-Арене» в Абу-Даби состоялось открытие крупного международного форума по джиу-джитсу. В рамках Кубка мира прошли соревнования среди юношей и девушек 12-13 лет.

В весовой категории до 44 кг воронежец Прохор Саласин завоевал серебро. В рамках соревнований он одержал две победы (над румыном Эриком Андреем Нитицей и казахом Галимжаном Сагытжанули) и уступил обладателю золота румыну Дариусу Кристиану Адумитресею. Тренирует Саласина Дмитрий Бешенец.

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