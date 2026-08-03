Воронежец повредил машину соседа

Не дождавшись ответа на стук в дверь, пьяный мужчина выместил злость на припаркованной легковушке: нанес по ней несколько ударов руками и ногами. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В конце мая текущего года у дома на улице Приовражной в селе Нижнедевицк кто-то повредил «Фиат Альбеа», принадлежащий 19-летнему парню. На кузове остались вмятины и царапины, ущерб оценили в 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские быстро нашли злоумышленника. Им оказался 25-летний ранее судимый местный житель. Выяснилось, что ночью он пришел к соседу разбираться из-за старой обиды. Не дождавшись ответа на стук в дверь, пьяный мужчина выместил злость на припаркованной легковушке: нанес по ней несколько ударов руками и ногами.

В отделе полиции задержанный во всем признался. Возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы.

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