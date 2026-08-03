Прокуратура в суде защитит права семилетнего воронежца, покусанного бездомной собакой

Фото Елены Федяшевой Фото: Из архива "КП"..

Прокуратура провела проверку по сообщению о нападении бездомной собаки на семилетнего мальчика в Воронеже. Случай произошел на улице Сельской. Собака бросилась и покусала ребенка.

После нападения на место ЧП выехали сотрудники муниципального приюта для животных и отловили троих агрессивных псов.

Учитывая, что родители пострадавшего ребенка не могут оплатить квалифицированную юридическую помощь и составить исковое заявление в суд, прокуратура Железнодорожного района Воронежа защитит права мальчика в судебном порядке.