Проблемы с радио и телевещанием ожидаются в Воронеже с 4 по 6 августа

На время работ (с 8:00 до 17:00) полностью отключат вещание не только первого и второго цифровых пакетов телеканалов (РТРС-1 и РТРС-2), но и радио. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Филиал РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть) будет проводить плановый ремонт оборудования на вышке в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Работы займут всего один день из указанного периода: либо 4, либо 5, либо 6 августа.

На время работ (с 8:00 до 17:00) полностью отключат вещание не только первого и второго цифровых пакетов телеканалов (РТРС-1 и РТРС-2), но и радио. Если возникнут вопросы или проблемы с приемом сигнала, можно позвонить на горячую линию: 8-800-220-20-02.

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