В первом полугодии 2026 года в Воронежской области за незаконный оборот наркотиков осудили 311 лиц. Из них 102 фигурантов приговорили к реальным срокам лишения свободы. Самые строгие наказания назначались за незаконный сбыт наркотических средств и покушение на его совершение.

Всего за этот период суды рассмотрели 55 дел данной категории в отношении 87 лиц. Изменено или отменено 32 приговора в отношении 60 лиц, из них 29 приговоров – по апелляционным представлениям прокуроров в отношении 56 осужденных, в том числе в отношении трех лиц наказание усилено.

По инициативе прокуратуры в доход государства конфискованы преступные доходы, автомобили и мобильные телефоны, использованные при совершении преступлений.