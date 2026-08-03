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НовостиСпорт3 августа 2026 10:13

Гол воронежца Ракова не принес «Локомотиву» радости в Махачкале

Железнодорожники проиграли обидчикам воронежского «Факела»
Алексей СЕРГУНИН
Вадим Раков. Фото из соцсетей ФК "Локомотив" Москва.

Вадим Раков. Фото из соцсетей ФК "Локомотив" Москва.

Воспитанник воронежского футбола Вадим Раков забил свой первый гол в новом сезоне РПЛ. В поединке второго тура столичный «Локомотив» уступил в Махачкале местному «Динамо» (1:2). Хозяев огорчил как раз Раков – на 31-й минуте.

Это второй гол Ракова за железнодорожников в РПЛ. Первый он забил в ворота грозненского «Ахмата» 4 августа 2024 года. Тогда москвичи победили 5:0.

Напомним, что лучший сезон в карьере воспитанник школы «Факела» провел в составе самарских «Крыльев Советов»: пять голов в десяти матчах в кампании-2025/26. В футболке «Локо» (с учетом Кубка страны) у Ракова четыре точных удара в 48 матчах.

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