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НовостиОбщество3 августа 2026 10:07

В Воронежской области выявили 9 тысяч нарушений прав несовершеннолетних

Такими данными поделилась прокуратура области
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП».

В 1-м полугодии 2026 года прокуратура выявила больше 9 тысяч нарушений прав несовершеннолетних жителей Воронежской области. Кроме того ведомство опротестовало 248 незаконных нормативных актов, предъявило в суды 356 исков. По итогам рассмотрения представлений к дисциплинарной ответственности привлечены 950 лиц. Еще 655 лиц понесли административную ответственность по постановлениям прокурора, объявлено 101 предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

Сотрудники ведомства выявили, что ряда медицинских организаций не принимали меры к своевременному обеспечению рецептами и лекарствами нуждающихся детей, а также не реагировали на нарушение доставки препаратов в аптечные пункты.

За полгода прокуратура защитила в суде права 4 несовершеннолетних на обеспечение лекарственными препаратами, по возмещению расходов, затраченных на их приобретение, на сумму свыше 100 тыс. рублей.

Выявлен факт не проведения районной больницей патронажа в предусмотренные сроки четырем детям, вскрыты факты отказа в консультации детского врача-невролога.

По всем выявленным нарушениям приняты меры.