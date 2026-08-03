В Воронеже распространяют фейк о переоборудовании подвалов в бомбоубежища

Фото из канала в МАКС «Война с фейками. Воронежская область».

В Воронеже распространяется ложная информация о том, что губернатор Александр Гусев обязал предпринимателей за свой счет переоборудовать подвалы в бомбоубежища. Но как уверяет канал в МАКС «Война с фейками. Воронежская область», документ, который рассылают по местным пабликам - подделка. Это легко определить по трем признакам.

Во-первых, у «указа» нет номера и даты подписания, как это положено для официальных документов.

Во-вторых, губернатор области не может отдавать приказы МЧС, так как это федеральное ведомство, которое ему не подчиняется.

В-третьих, никаких новых законов или постановлений на эту тему власти не принимали.

Этот фейк враг специально распространяет, чтобы посеять панику среди людей и заставить бизнесменов тратить деньги на ненужные переделки подвалов из-за страха перед проверками.

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