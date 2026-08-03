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НовостиОбщество3 августа 2026 9:00

Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявили в Воронежской области

С 4 по 6 августа синоптики прогнозируют до +35 градусов
Алексей СЕРГУНИН
С 4 по 6 августа максимальная температура воздуха может достигать +35 градусов.

С 4 по 6 августа максимальная температура воздуха может достигать +35 градусов.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Воронежской области в ближайшие три дня ожидается сильная жара. Об этом сообщает региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. С 4 по 6 августа максимальная температура воздуха может достигать +35 градусов.

Отметим, что самым жарким отрезок с 4 по 6 августа в нашем регионе выдался в 2010 году, когда воздух прогревался до +38,1 градуса. А самым холодным выдался 4 августа 1969 года. В этот день в Воронежской области было всего +4,8 градуса.

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