20 августа из Воронежа в Задонск отправится Митрофано-Тихоновский крестный ход

Фото Воронежской митрополии

С 20 по 24 августа 2026 года пройдет ежегодный Митрофано-Тихоновский крестный ход из Воронежа в Задонск. Паломники проследуют от Благовещенского кафедрального собора Воронежа, где пребывают честные мощи святителя Митрофана, первого епископа Воронежского, до Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря, в котором почивают мощи святителя Тихона Задонского.

Крестный ход начнется в 09.45 20 августа, в день празднования обретения честных мощей святителя Митрофана Воронежского, после Божественной литургии в Благовещенском кафедральном соборе, которую возглавит митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий, а также праздничного молебна святителю Митрофану.

С 07:00 до 09:30 участники смогут сдать рюкзаки в автофургон, который будет находиться на территории собора. Проход на территорию собора будет осуществляться через рамки досмотра.

Протяженность маршрута составляет около 130 километров. Крестный ход продлится пять дней и пройдет по территории Воронежской и Липецкой областей. По пути паломники будут совершать остановки в храмовом комплексе во имя святой блаженной Ксении Петербургской в Северном микрорайоне Воронежа, храме в честь Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи в селе Староживотинное Рамонского района.

Маршрут пройдет через Рамонь, Березово, Борки, Лопатки, Князево, Конь-Колодезь, Хлевное, Гнилушу, Даньшино, Уткино и Тешевку.

24 августа в 15:15 у перекрестка с указателем «Задонск» состоится встреча крестных ходов. После этого паломники общим шествием направятся в Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь, где будет совершен молебен и состоится общая трапеза.

Программа Крестного хода может измениться в зависимости от оперативной обстановки.

Подробнее о Митрофано-Тихоновском крестном ходе можно узнать на сайте и в группе ВКонтакте.