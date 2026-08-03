За кражу солярки в Воронежской области белгородца оштрафовали на 35 тысяч рублей

С апреля по июнь 2025 года фигурант сливал дизельное топливо из бака своего трактора, используя резиновый шланг и канистры. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

28-летний житель Белгородской области работал трактористом на полах Острогожского района Воронежской области - в селах Хохол-Тростянка, Растыкайловка и Нижний Ольшан. Об этом сообщает пресс-служба муниципального суда.

С апреля по июнь 2025 года фигурант сливал дизельное топливо из бака своего трактора, используя резиновый шланг и канистры. Суммарно он украл около 2,5 тысяч литров топлива на общую сумму более 140 тысяч рублей.

Мировой судья учел несколько смягчающих обстоятельств, в числе которых наличие маленького ребенка, компенсацию ущерба, отсутствие судимости, раскаяние и помощь следствию. В итоге мужчину оштрафовали на 35 тысяч.

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