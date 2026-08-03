Воздух в Воронеже соответствует допустимым нормам

Эксперты искали в воздухе вредные вещества. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже проверили качество воздуха, и результаты оказались хорошими. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства взяли пробы воздуха в пяти разных точках города: на улицах 60-й Армии, Березовая Роза, Ростовской и на двух проспектах – Ленинском и Патриотов.

Эксперты искали вредные вещества - диоксид азота, серу, фенол, оксид углерода, формальдегид и бензол. Проверка показала, что уровень всех этих веществ находится в пределах нормы. Угрозы для здоровья горожан нет.

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