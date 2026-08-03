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НовостиОбщество3 августа 2026 6:21

Для воронежских детей-сирот могут увеличить пенсии

Размер выплат увеличат от полутора до трех раз
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас выплаты по потере кормильца часто бывают очень маленькими, порой они не дотягивают даже до прожиточного минимума.

Сейчас выплаты по потере кормильца часто бывают очень маленькими, порой они не дотягивают даже до прожиточного минимума.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Воронежской области, как и в целом по стране, власти хотят увеличить пенсии детям, которые потеряли родителей. Соответствующий законопроект внесут в ГосДуму, сообщает ТАСС. Сейчас выплаты по потере кормильца часто бывают очень маленькими, порой они не дотягивают даже до прожиточного минимума.

Если парламентарии одобрят новый закон, то у ребенка, потерявшего обоих родителей (или единственного родителя), пенсионный коэффициент увеличат в полтора раза. Если же умерла мать-одиночка, то коэффициент станет выше в три раза.

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