Воронежский «Факел» едва не сотворил чудо в схватке с вице-чемпионом

Свыше 1 400 болельщиков "Факела" приехали в Краснодар. Фото из соцсетей "огнеопасных". Фото: другой источник..

2 августа на «Озон Арене» состоялся матч второго тура РПЛ. Местный «Краснодар» принимал воронежский «Факел». Увы, гости уже на пятой минуте пропустили быстрый гол – отличился защитник «быков» Жубал. Когда же на 28-й минуте Никита Кривцов закрепил перевес вице-чемпионов России, приехавшим в Краснодар 1 400 болельщикам «Факела» стало не до шуток. Казалось, что уж при таком раскладе разгрома точно не удастся избежать. Но после перерыва «огнеопасные» преобразились и уже на 51-й минуте получили право на пенальти, который, к сожалению, не реализовал французский легионер Аксель Гнапи. А на 59-й минуте Кривцов оформил дубль и счет стал неприлично крупным – 3:0.

Но «Факел» не затух, как это часто бывало по ходу сезона-2024/25. Олег Василенко угадал с заменами, и свежие Максим Турищев с Алексеем Суторминым вернули интригу – отличились на 85-й и 88-й минутах соответственно. Увы, сил на камбэк, как и времени, не хватило. Но согласитесь, что итоговые 2:3 выглядят куда веселее, нежели «сухой» разгром. Позади два тура, но не смотря на два поражения (на старте турнира «Факел» уступил махачкалинскому «Динамо» 1:2), воронежцы не выглядят безнадежными претендентами на вылет. Характер у парней есть, осталось научиться сохранять максимальную концентрацию на протяжении всех 90 минут и начнем набирать очки.

В третьем туре, 19 августа, «огнеопасные» примут на «Маршакане» грозненский «Ахмат». Встреча начнется в 19:30. А уже 5 августа «Факел» стартует в Кубке страны – дома с московским «Динамо». Игра начнется в 18:30.