Спустя 20 минут после отмены в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

3 августа в 8:08 на территории нашего региона объявлена опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

3 августа в 8:08 на территории нашего региона объявлена опасность атаки БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

- Силы ПВО наготове, - заверил чиновник.

Спасатели советуют не выходить на улицу и держаться подальше от окон. Тем, кто сейчас находится не в помещении, сотрудники МЧС рекомендуют зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

Отметим, что режим атаки дронов в нашем регионе объявили спустя 20 минут после отмены. Предыдущий режим действовал свыше 19 часов – с 11:38 2 августа до 7:48 3 августа.

Минувшей ночью над нашим регионом сбили два беспилотника.

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