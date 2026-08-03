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НовостиПроисшествия3 августа 2026 5:08

Ночные сирены нарушили сон жителей двух районов Воронежской области 3 августа

Режим непосредственного удара дронов сохранялся почти 2,5 часа
Алексей СЕРГУНИН
Жителей Острогожского и Лискинского районов взбудоражил вой сирен 3 августа в 0:03.

Жителей Острогожского и Лискинского районов взбудоражил вой сирен 3 августа в 0:03.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Острогожского и Лискинского районов взбудоражил вой сирен 3 августа в 0:03. В муниципалитетах объявили непосредственную угрозу удара БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Но уже в 2:30 отменили угрозу непосредственного удара БпЛА.

Что касается опасности атаки БпЛА, то она действовала свыше 19 часов - с 11:38 2 августа до 7:48 3 августа. Минувшей ночью над нашим регионом сбили два дрона.

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