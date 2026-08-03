Два вражеских БпЛА сбили над Воронежской областью в ночь со 2 на 3 августа

Обломки дронов. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь со 2 на 3 августа в небе над одним из районов Воронежской области сбили два беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Александр Гусев.

- По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - уточнил чиновник.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 131 украинский дрон самолетного типа над территориями 11 регионов, включая Воронежскую область, и над акваторией одного моря.

Что касается режима атаки беспилотников, то он действовал в Воронежской области с 11:38 2 августа до 7:48 3 августа.

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