В 15 районах Воронежской области установился третий класс пожарной опасности

Фото из архива. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 15 районах Воронежской области уже в понедельник, 3 августа, установится третий, средний класс пожарной опасности. Об этом предупредили в ГУ МЧС региона.

Пришедшая с антициклоном 30-градусная жара способствует возникновению лесных пожаров, перехода огня на дома и хозпостройки. В зону повышенного риска попали Бутурлиновский, Подгоренский, Ольховатский, Воробьевский, Калачеевский, Лискинский, Каменский, Бобровский, Панинский, Эртильский, Поворинский, Верхнемамонский, Россошаннский и другие районы. Остальная территория – в зоне низкой пожарной опасности - второй класс.

Напомним, с 1 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. За его нарушение грозят штрафы. Запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, листву, порубочные остатки на землях всех категорий, въезжать на транспортных средствах в лесные массивы, проводить пожароопасные работы и др.