Фермер из Воронежской области должна вернуть в бюджет более 2,4 млн рублей

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Калачеевский районный суд Воронежской области вынес решение по делу о возврате субсидии. С жительницы Воробьевского района взыщут 2 млн 466 тысяч рублей. Это грант, который она получила как начинающий фермер. Иск подало Министерство сельского хозяйства региона.

История началась в 2018 году. Тогда ведомство заключило соглашение с главой КФХ о выделении субсидии из облбюджета. Деньги предназначались на покрытие расходов, связанных с производством товаров и оказанием услуг. При этом фермершу заранее предупредили об условии: если КФХ ликвидируют в течение пяти лет с момента получения средств, грант придется вернуть. Срок запрета на закрытие хозяйства истекал 20 июля 2023 года.

Однако, как показали данные Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), хозяйство прекратило работу раньше — 23 мая 2023 года, по решению его членов. Узнав об этом, Минсельхоз направил женщине требование вернуть всю сумму. Но деньги в областной бюджет так и не поступили.

В итоге дело дошло до суда. Изучив материалы, Калачеевский районный суд полностью удовлетворил требования истца. Теперь фермерша обязана вернуть грант, а также оплатить государственную пошлину — 10 тысяч рублей.

При этом отмечается, что решение суда пока не вступило в законную силу.