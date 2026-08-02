Жительницу воронежского села оштрафовали за пьяный дебош в суде

Фото из архива КП. Фото: Ирина ШАБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Заболотовка Россошанского района Воронежской области разыгралась курьезная сцена. 28-летняя гражданка А. должна была лично присутствовать на рассмотрении своего административного дела в судебном участке № 6 на улице Новаторов. Но пришла она подшофе.

Как отметили в суде, от женщины исходил резкий запах алкоголя, у нее была невнятная речь, неуверенная походка. Сама она отпираться не стала, что приняла на грудь.

Едва переступив порог, дама начала громко возмущаться предстоящим заседанием, не стесняясь в выражениях. Ненормативная лексика, крики, нервные жесты — работа аппарата суда оказалась фактически парализована. Судебный пристав несколько раз попросил женщину соблюдать порядок, но та будто не слышала.

На само заседание гражданка в итоге не осталась. Мировой судья учел характер нарушения, признание вины и отсутствие отягчающих обстоятельств. В итоге женщину признали виновной по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ (неисполнение законного распоряжения судебного пристава) и назначили штраф - 1000 рублей.