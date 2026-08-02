Ушел из жизни профессор Воронежского агроуниверситета Александр Агибалов

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1 августа скончался доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой финансов и кредита Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I Александр Агибалов. Ему был 61 год. Об утрате сообщили в пресс-службе вуза.

Александр Агибалов родился в поселке Красная Заря Орловской области. Его профессиональный путь был тесно связан с Воронежем: в 1988 году он окончил экономический факультет Воронежского СХИ и начал карьеру в родном вузе с должности ассистента, впоследствии дойдя до поста ректора.

Научное наследие профессора впечатляет: он является автором свыше 170 научных и учебно-методических работ. Благодаря усилиям Александра Владимировича кафедра финансов и кредита утвердилась как один из ключевых научно-образовательных центров университета.

Александр Агибалов стал лауреатом премии правительства Воронежской области в сфере науки и образования. Был награжден почетными грамотами и знаками отличия за профессионализм и добросовестный труд. Среди наиболее значимых наград - знак «За заслуги перед Воронежской областью» и почетный знак «За добросовестный труд и профессионализм».

В университете подчеркивают, что уход Александра Владимировича - невосполнимая потеря не только для вуза, но и для всей отечественной аграрной науки.